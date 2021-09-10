Ф'юрі несподівано змінив думку про шанси Усика у бою з Джошуа

Про це повідомляє talkSPORT.

За словами Ф'юрі, на Джошуа чекає небезпечний бій проти Усика, в якому українець має шанси на перемогу.

"Джошуа потрібно зосередитися на поєдинку з Усиком. Це небезпечне протистояння. Ентоні знає, що його можуть побити, що він здатний впасти в нокаут від рук дрібнішого хлопця. Люди кажуть, що в Усика немає жодних шансів, тому що він невеликий, але Енді Руїс теж не був найбільшим хлопцем у світі, проте нокаутував Джошуа", - сказав Ф'юрі, який раніше неодноразово заявляв, що Усик не має шансів досягти успіху в надважкій вазі, оскільки поступається за габаритами лідерам дивізіону.

Влітку 2019-го року Джошуа сенсаційно програв Руїсу, але потім взяв реванш і повернув свої титули.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).