Ф'юрі несподівано змінив думку про шанси Усика у бою з Джошуа
Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що українець Олександр Усик має шанси перемогти його співвітчизника Ентоні Джошуа
Про це повідомляє talkSPORT.
За словами Ф'юрі, на Джошуа чекає небезпечний бій проти Усика, в якому українець має шанси на перемогу.
"Джошуа потрібно зосередитися на поєдинку з Усиком. Це небезпечне протистояння. Ентоні знає, що його можуть побити, що він здатний впасти в нокаут від рук дрібнішого хлопця. Люди кажуть, що в Усика немає жодних шансів, тому що він невеликий, але Енді Руїс теж не був найбільшим хлопцем у світі, проте нокаутував Джошуа", - сказав Ф'юрі, який раніше неодноразово заявляв, що Усик не має шансів досягти успіху в надважкій вазі, оскільки поступається за габаритами лідерам дивізіону.
Влітку 2019-го року Джошуа сенсаційно програв Руїсу, але потім взяв реванш і повернув свої титули.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 9 вересня ексчемпіон світу Олександр Гвоздик заявив, що Ентоні Джошуа помилився, коли скинув вагу перед боєм з Олександром Усиком.
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