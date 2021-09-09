Без динаміту в кулаках: Гвоздик вказав на фатальну помилку Джошуа перед боєм з Усиком

Про це повідомляє Чемпіон.

На думку українського боксера, намагання Джошуа перевершити Усика у майстерності виглядає поганою ідеєю.

"Бачив форму Джошуа, він помітно "підсушився". Чув, що Ентоні збирається вигравати у Сашка не за рахунок міці, а за рахунок майстерності. Навряд чи це хороша затія для британця. Факт, що Джошуа дійсно виглядає стрункішим, ніж зазвичай. І, за логікою, буде швидшим та легшим на ногах. Але не факт, що це ускладнить завдання для Усика", - сказав Гвоздик.

Він додав, що через бажання не чинити постійний тиск і спробувати позмагатися в майстерності на британця чекає розчарування.

"Ми можемо побачити "олімпійську" версію Джошуа: легшого, рухливішого, але без колишнього динаміту в кулаках. З цією версією британця Саша впорався б без проблем. Інтрига наростає", - перекоанний Гвоздик, який був чемпіоном світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у напівважкій вазі (до 79,4 кг).

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Нагадаємо, 7 вересня американський боксер Майкл Хантер заявив, що Олександр Усик переможе Ентоні Джошуа.

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