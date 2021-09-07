Американський важковаговик дав несподіваний прогноз на бій Усик - Джошуа
Американський боксер Майкл Хантер заявив, що українець Олександр Усик переможе британця Ентоні Джошуа
Про це повідомляє vRINGe.com.
За словами Хантера, Усик переможе Джошуа, оскільки українець є майстернішим за британця боксером.
"Чому я вважаю, що Усик поб'є Джошуа? Думаю, він просто кращий в плані боксу. Гадаю, Джошуа лише зараз почав опановувати основи боксу на топовому рівні", - сказав Хантер.
Американець додав, що у майбутньому він хотів би зустрітися з Усиком та Джошуа.
"Поки що я не розглядаю варіант бою з Усиком або Джошуа, оскільки знаю, що в обох є титульні зобов'язання. Хотів би побитися з ними в майбутньому. Моя справа - створювати безперервний тиск і рано чи пізно змусити дати мені бій", - пояснив Хантер, який у 2017 році програв Усику в поєдинку за титул чемпіона світу WBO (Всесвітньої боксерської організації) в першій важкій вазі (до 90,7 кг).
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
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Нагадаємо, 1 вересня колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир заявив, що український боксер здатен нокаутувати британця Ентоні Джошуа.
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