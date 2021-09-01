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Прокинеться ексчемпіоном світу: Колишній тренер Усика вказав на найвразливіше місце Джошуа

1 вересня, 2021 середа
10:36
Спорт Ентоні Джошуа - Олександр Усик

Колишній тренер Олександра Усика Джеймс Алі Башир заявив, що український боксер здатен нокаутувати британця Ентоні Джошуа

Про це повідомляє vRINGe.com

За його словами, Ентоні Джошуа пропускає багато ударів зліва, що йому коштувало поразки від американця Енді Руїса влітку 2019 року. 

"Не скажу, що Усик не може нокаутувати Джошуа. Мені здається, Джошуа вразливий зліва. Я якось дивився його бій, і здається, що він щоразу пропускав ліві. Коли він викидає праву, він закручується так, що оголює голову. Він часто пропускає ліві хуки. Руїс це показав. Такого не можна робити з Усиком. Усик - дуже розумний. Якщо він буде робити так з Олександром Усиком, - це погано для нього скінчиться", - переконаний тренер. 

Також Башир додав, що Джошуа не варто намагатися перебоксувати Усика.  

"Я не думаю, що це буде дуже розумною річчю для Джошуа - вийти і намагатися грати у "вченого" проти Усика, тому що наступного ранку він прокинеться ексчемпіоном світу", - сказав Башир, який у 2016 році привів Усика до першого чемпіонського титулу у першій важкій вазі (до 90,7 кг), який він здобув у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацькі. На початку 2017 року боксер припинив співпрацю з американцем.

Бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні. 

Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Ентоні Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

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Бокс
Олександр Усик
нокаут
Ентоні Джошуа
Джеймс Алі Башир
Енді Руїс
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