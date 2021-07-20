Про бій Усик - Джошуа оголошено офіційно
Бій в суперважкій вазі між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа офіційно підтверджений. Він відбудеться 25 вересня
Про це йдеться на сторінці промоутерської компанії Matchroom Boxing в Instagram.
Український боксер Олександр Усик підписав контракт на бій з британським суперважковаговиком Ентоні Джошуа.
Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенхем".
На кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Усик є претендентом на титульний бій WBO.
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