Про бій Усик - Джошуа оголошено офіційно

Про це йдеться на сторінці промоутерської компанії Matchroom Boxing в Instagram.

Український боксер Олександр Усик підписав контракт на бій з британським суперважковаговиком Ентоні Джошуа.

Поєдинок відбудеться 25 вересня в Лондоні на арені футбольного клубу "Тоттенхем".



На кону будуть чемпіонські титули в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF і WBO. Усик є претендентом на титульний бій WBO.





Нагадаємо, 6 липня Олександр Красюк заявив, що Ентоні Джошуа має хибну уяву про перевагу над Олександром Усиком у габаритах.

Колишній тренер Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир заявив, що задля перемоги над британцем Ентоні Джошуа, українець має бути мобільним усі 12 раундів.

У разі перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, український та британський боксери зустрінуться у реванші.

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