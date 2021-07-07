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Стало відомо, за яких умов Усик та Джошуа проведуть два боя поспіль

7 липня, 2021 середа
15:54
Спорт Олександр Усик та Олександр Красюк (ліворуч)

У разі перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, український та британський боксери зустрінуться у реванші

Про це промоутер українця Олександр Красюк заявив у інтерв'ю VideoBoxing

За його словами, опція реваншу в контракті на бій між Усиком та Джошуа передбачена на випадок, якщо британець зазнає поразки у першому поєдинку. 

"Питання реваншу прописане для Джошуа, оскільки він є чемпіоном світу за трьома версіями. Для нього це було головною умовою - можливість взяти реванш. Особливо, враховуючи досвід дебюту на американському ринку - після поразки від Енді Руїса питання реваншу стоїть дуже гостро", - пояснив Красюк. 

Він додав, що умови реваншу є фантастичними для українського боксера.   

"Ми прописали реванш на фантастичних умовах для Усика. Думаю, ми будемо мати можливість побачити два поєдинка Усик - Джошуа поспіль. Коли Саша почув про цю умову він не був засмучений, сказав: "Доведеться побити Антона двічі", - розповів Усик. 

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Очікується, що бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.
 

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Олександр Красюк
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