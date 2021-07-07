Стало відомо, за яких умов Усик та Джошуа проведуть два боя поспіль
У разі перемоги Олександра Усика над Ентоні Джошуа, український та британський боксери зустрінуться у реванші
Про це промоутер українця Олександр Красюк заявив у інтерв'ю VideoBoxing
За його словами, опція реваншу в контракті на бій між Усиком та Джошуа передбачена на випадок, якщо британець зазнає поразки у першому поєдинку.
"Питання реваншу прописане для Джошуа, оскільки він є чемпіоном світу за трьома версіями. Для нього це було головною умовою - можливість взяти реванш. Особливо, враховуючи досвід дебюту на американському ринку - після поразки від Енді Руїса питання реваншу стоїть дуже гостро", - пояснив Красюк.
Він додав, що умови реваншу є фантастичними для українського боксера.
"Ми прописали реванш на фантастичних умовах для Усика. Думаю, ми будемо мати можливість побачити два поєдинка Усик - Джошуа поспіль. Коли Саша почув про цю умову він не був засмучений, сказав: "Доведеться побити Антона двічі", - розповів Усик.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.
- Крім цього, Олександр Красюк заявив, що контракт на бій Усика проти Джошуа буде підписано найближчими днями.
- Колишній тренер Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир заявив, що задля перемоги над британцем Ентоні Джошуа, українець має бути мобільним усі 12 раундів.
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