Стало відомо, за яких умов Усик та Джошуа проведуть два боя поспіль

Про це промоутер українця Олександр Красюк заявив у інтерв'ю VideoBoxing

За його словами, опція реваншу в контракті на бій між Усиком та Джошуа передбачена на випадок, якщо британець зазнає поразки у першому поєдинку.

"Питання реваншу прописане для Джошуа, оскільки він є чемпіоном світу за трьома версіями. Для нього це було головною умовою - можливість взяти реванш. Особливо, враховуючи досвід дебюту на американському ринку - після поразки від Енді Руїса питання реваншу стоїть дуже гостро", - пояснив Красюк.

Він додав, що умови реваншу є фантастичними для українського боксера.

"Ми прописали реванш на фантастичних умовах для Усика. Думаю, ми будемо мати можливість побачити два поєдинка Усик - Джошуа поспіль. Коли Саша почув про цю умову він не був засмучений, сказав: "Доведеться побити Антона двічі", - розповів Усик.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.



Крім цього, Олександр Красюк заявив, що контракт на бій Усика проти Джошуа буде підписано найближчими днями.

Колишній тренер Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир заявив, що задля перемоги над британцем Ентоні Джошуа, українець має бути мобільним усі 12 раундів.

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