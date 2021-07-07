Промоутер розповів, коли буде підписано контракт на бій Усик - Джошуа
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що контракт на бій українського боксера проти британця Ентоні Джошуа буде підписано найближчими днями
Про це він заявив у інтерв'ю VideoBoxing.
За словами Красюка, він відправив команді Джошуа фінальну версію угоди, під якою незабаром буде поставлено підписи.
"Продовжуємо узгоджувальну роботу за контрактом Усик - Джошуа. Залишилося кілька пунктів, які потрібно залагодити. Вранці 6 липня відправили фінальну версію з нашого боку для звіту і підписання. У найближчі кілька днів контракт буде підписаний", - сказав Красюк.
Він запевнив, що команда Усика не торгувалися за жодним пунктом, оскільки було достатньо прозоре розуміння розподілу гонорарів.
"Matchroom Boxing є промоутером Джошуа, тому в будь-якому випадку вони завжди будуть перетягувати ваги на його сторону. Наше завдання полягає в тому, щоб перетягувати ваги на бік Усика і все врівноважувати. Всі принципові, наріжні камені ми вже обговорили і внесли в контракт", - запевнив Красюк.
Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.
- Колишній тренер Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир заявив, що задля перемоги над британцем Ентоні Джошуа, українець має бути мобільним усі 12 раундів.
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