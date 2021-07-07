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Колишній тренер Усика дав "рецепт" перемоги над Джошуа

7 липня, 2021 середа
11:29
Спорт Ентоні Джошуа

Колишній тренер Олександра Усика американець Джеймс Алі Башир заявив, що задля перемоги над британцем Ентоні Джошуа, українець має бути мобільним усі 12 раундів

Про це повідомляє vRINGe.com

За словами Башира, Усик має використати у бою з Джошуа усі свої сильні сторони - стійку шульги, джеб та мобільність. 

"Якби я був в кутку Усика, я сказав би: "Виходь і роби усі ті ж речі, що вмієш, але по-розумному. Боксуй на вході, боксуй на виході, з одного боку в інший, "кусай" його джебом шульги, з яким дуже складно мати справу. У бою все вирішує таймінг. Таймінг джеба Усика. Усик, вийди туди і підірви віру  Джошуа у власні сили. Тримайся подалі від канатів, продовжуй битися в центрі рингу", - порадив Башир. 

Він додав, що задля успішної реалізації цього плану, Усик має бути фізично готовий провести на рингу всі 12 раундів. 

"Головна річ для нього - не втратити віру в свої сили, не відходити від плану на бій, бути розумним. У нього має бути місткий паливний бак, щоб бути мобільним всі 12 раундів", - пояснив Башир. 

У 2016 році американець привів Олександра Усика до першого чемпіонського титулу у першій важкій вазі (до 90,7 кг), який він здобув у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацькі. На початку 2017 року боксер припинив співпрацю з американцем.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). 

Очікується, що бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Джеймс Алі Башир
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