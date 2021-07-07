Колишній тренер Усика дав "рецепт" перемоги над Джошуа

Про це повідомляє vRINGe.com.

За словами Башира, Усик має використати у бою з Джошуа усі свої сильні сторони - стійку шульги, джеб та мобільність.

"Якби я був в кутку Усика, я сказав би: "Виходь і роби усі ті ж речі, що вмієш, але по-розумному. Боксуй на вході, боксуй на виході, з одного боку в інший, "кусай" його джебом шульги, з яким дуже складно мати справу. У бою все вирішує таймінг. Таймінг джеба Усика. Усик, вийди туди і підірви віру Джошуа у власні сили. Тримайся подалі від канатів, продовжуй битися в центрі рингу", - порадив Башир.

Він додав, що задля успішної реалізації цього плану, Усик має бути фізично готовий провести на рингу всі 12 раундів.

"Головна річ для нього - не втратити віру в свої сили, не відходити від плану на бій, бути розумним. У нього має бути місткий паливний бак, щоб бути мобільним всі 12 раундів", - пояснив Башир.

У 2016 році американець привів Олександра Усика до першого чемпіонського титулу у першій важкій вазі (до 90,7 кг), який він здобув у поєдинку з поляком Кшиштофом Гловацькі. На початку 2017 року боксер припинив співпрацю з американцем.

Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Очікується, що бій між британцем та українцем відбудеться 25 вересня у Лондоні.