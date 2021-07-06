Промоутер вказав на фатальну помилку Джошуа при підготовці до бою з Усиком
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що британець Ентоні Джошуа має хибну уяву про перевагу над українським боксером у габаритах
Про це він заявив у інтерв'ю Pep Talk UK.
За словами Красюка, перевага Джошуа у вазі та зрості над Усиком (198 см проти 191 см), не буде такою разючою, як може здаватися перед поєдинком.
"Джошуа припускається помилки, спаррингуючи з крузерами, тому що Усик більше не крузер. Його вага буде лише на 4-5 кг менша, ніж у Ентоні. Це не буде визначальним моментом для бою. Різниця в зрості у них - лише 7 см.", - сказав Красюк .
Він переконаний, що це стане несподіванкою для британського важковаговика.
"Коли хлопці нарешті зустрінуться в ринзі, то весь світ побачить, що Усик не такий вже і маленький, як всі чекають. Це буде певним відкриттям для Джошуа, тому що Усик буде виглядати набагато міцнішим, ніж він думає", - зазначив Красюк.
Олександр Усик є обов'язковим претендентом на титул WBO у надважкій вазі. Ентоні Джошуа є чемпіоном організації та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Очікується, що бій Джошуа - Усик відбудеться 25 вересня у Лондоні.
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Нагадаємо, 30 червня промоутер Боб Арум заявив, що Олександра Усика до поєдинку з Ентоні Джошуа готуватиме Анатолій Ломаченко.
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