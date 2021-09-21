Оприлюднено неймовірний гонорар Джошуа за бій з Усиком

Про це повідомляє Mirror.

За інформацією видання, Джошуа заробить за поєдинок з Усиком гарантований гонорар 15 млн фунтів ($20,5 млн). Він може збільшитися після відрахувань за реалізовані квитки та платні трансляції.

Скільки отримає Усик наразі невідомо. Раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що призовий фонд поєдинку буде розподілено у пропорції 80 на 20 на користь британця.

Раніше найбільшим гонораром Олександра Усика вважалися 2,5 млн євро, які він у 2019 році отримав за поєдинок з британцем Тоні Беллью за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Ентоні Джошуа за свій попередній поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва отримав 11,7 млн євро, а його суперник - 3,5 млн євро.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb