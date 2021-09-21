Оприлюднено неймовірний гонорар Джошуа за бій з Усиком
Британський боксер Ентоні Джошуа отримає за поєдинок проти українця Олександра Усика $20,5 млн
Про це повідомляє Mirror.
За інформацією видання, Джошуа заробить за поєдинок з Усиком гарантований гонорар 15 млн фунтів ($20,5 млн). Він може збільшитися після відрахувань за реалізовані квитки та платні трансляції.
Скільки отримає Усик наразі невідомо. Раніше промоутер українського боксера Олександр Красюк заявив, що призовий фонд поєдинку буде розподілено у пропорції 80 на 20 на користь британця.
Раніше найбільшим гонораром Олександра Усика вважалися 2,5 млн євро, які він у 2019 році отримав за поєдинок з британцем Тоні Беллью за титул абсолютного чемпіона світу в першій важкій вазі (до 90,7 кг). Ентоні Джошуа за свій попередній поєдинок проти болгарина Кубрата Пулєва отримав 11,7 млн євро, а його суперник - 3,5 млн євро.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 18 вересня Василь Ломаченко сказав, що Олександр Усик переважатиме Ентоні Джошуа у швидкості.
- 19 вересня промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що український боксер отримає за поєдинок проти британця Ентоні Джошуа найбільший гонорар у кар'єрі.
- 20 вересня Олександр Усик вирушив до Лондона на бій з Ентоні Джошуа.
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