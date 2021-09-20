Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Усик та компанія вирушили у Лондон на бій з Джошуа. Фото

Усик та компанія вирушили у Лондон на бій з Джошуа. Фото

20 вересня, 2021 понедiлок
14:26
Спорт Ентоні Джошуа - Олександр Усик

Команда Олександра Усика вирушила до Лондона на бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Поїхали", - написав промоутер Усика Олександр Красюк під фото.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Трансляція буде доступна на медіасервісі Megogo.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Усик з командою: 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Олександр Красюк
Читайте також:
Андрій Шевченко
15 вересня, 2021 середа
Шевченко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
Путін
18 вересня, 2021 субота
Спроба відкритого військового вторгнення в Україну може закінчитись великим хаосом і поразкою для Росії, - Усов
18 вересня, 2021 субота
Зневірені у Путіні та Пушиліні бойовики "ДНР" палять російські паспорти замість "голосування". Оприлюднено відео
Київ
+8
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.61
    Купівля 26.61
    Продаж 26.83
  • EUR
    Купівля 31.11
    Продаж 31.46
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
20 вересня
15:00
Одеський припортовий завод планує відновити роботу з листопада
14:48
коронавирус
Кузін: 98% COVID-госпіталізованих в Україні невакциновані
14:44
Марлос
Мій контракт закінчується, цикл добігає кінця, - Зірка "Шахтаря" Марлос натякнув, що покине клуб
14:31
Юрій Бутусов
"Слуги" перенесли засідання ТСК з Вагнергейту і затягують розслідування за вказівкою ОПУ, - Бутусов
14:30
Опалювальний сезон: у Мінрегіоні розповіли, що буде з тарифами на газ, тепло та гарячу воду
14:11
Олександр Корнієнко
"Слуги народу" поки не ініціювали відставку Разумкова, - Корнієнко
13:55
ФГВФО
Фонд гарантування вкладів достроково погасив ще 2 млрд грн заборгованості перед Мінфіном
13:37
карантин
В Україні продовжили карантин до кінця року
13:27
Сергій Наєв
Скасування місії ОБСЄ на кордоні України і РФ може спричинити ескалацію на Донбасі, - Наєв
13:27
Володимир Кличко
Я не зможу дивитися в дзеркало, якщо зміню громадянство, - Кличко-молодший
13:03
заморозки
Українців попередили про заморозки: де очікувати
12:52
Юнацька ​​​​​​збірна України з баскетболу 3х3
Україна завоювала срібло на чемпіонаті Європи з баскетболу
12:44
COVID
В Італії почали щепитися третьою дозою вакцини проти коронавірусу
12:35
Дмитро Разумков
Рада почне розгляд проєкту держбюджету на наступний рік 21 вересня, - Разумков
12:31
Марлос
"Шахтар" одного разу повернеться в Донецьк, але я, напевно, не буду частиною цього повернення, - Марлос зробив зворушливу заяву
12:17
Київ осінь погода
У Києві наступила метеорологічна осінь майже на місяць раніше, ніж минулоріч
11:55
Дмитро Разумков
Відставки у Раді: Разумков звернеться до антикорупційних органів для перевірки інформації про підкуп депутатів
11:55
Укренерго
Укренерго перейшло в управління Міністерства енергетики
11:43
Еліна Світоліна
Світоліна залишилась у ТОП-4 кращих тенісисток світу
11:27
Збірна Італії з волейболу
Італія стала чемпіоном Європи з волейболу
11:27
Фонд енергоефективності
Фонд енергоефективності оголосив конкурс на посаду директора
11:21
Телескоп Hubble показав кулясте скупчення зірок у сузір'ї Змієносець
Телескоп Hubble показав кулясте скупчення зірок у сузір'ї Змієносець
11:00
Укрзалізниця
У Мінінфраструктури розповіли, як виводитимуть Укрзалізницю із найбільшої кризи за роки її існування
10:59
Сергій Наєв
Наєв: Загроза повномасштабного вторгнення РФ на українські території залишається
10:34
Rapid Trident - 2021
На Львівщині розпочалися міжнародні навчання Rapid Trident – 2021
10:32
У Росії сталася стрілянина в Пермському університеті: є загиблі й поранені
10:31
поїзд
Укрзалізниця змінила маршрут поїздів з Чернівців до Києва через зсув ґрунту
10:09
Слуга народу
"Слуги народу" зберуться на засідання ввечері 20 вересня
10:00
Укроборонпром
Укроборонпром у першому півріччі 2021 року отримав понад півмільярда гривень прибутку, - StateWatch
10:00
Ексклюзив
Кого і як в окупованому Криму слід переконувати, що треба бути з Україною. Оцінка історика
09:51
підтоплення
ДСНС попередила про загрозу підтоплень у західних областях України
09:30
коронавірус
В 11 областях України перевищений показник COVID-госпіталізацій: не відповідають "зеленій" зоні
09:22
долар
Офіційний курс: долар почав тиждень здорожчанням
09:11
Emmys 2021
У США вручили телевізійну премію "Еммі": хто отримав нагороду
09:00
Ексклюзив
Петро Болбочан
Чому український полковник Болбочан зайшов до Сімферополя, але не підкорив Крим. Пояснює історик
08:52
Олексій Арестович
Україна буде окремо вивчати кожен випадок участі у виборах до Держдуми РФ жителів ОРДЛО і Криму, - Арестович
08:20
танк ООС
Доба у зоні ООС: окупанти 8 разів порушили "тишу" на Донбасі, поранено українського військового
08:14
Коронавірус: за добу померли 44 українця
08:00
Ексклюзив
За те, що північна частина Арабатської стрілки лишилася в Україні, слід дякувати гетьману Скоропадському, - історик Сергій Громенко
07:58
КНДР провела випробування ракет
Корея планує озброїтися балістичною ракетою, яка запускатиметься з підводних човнів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV