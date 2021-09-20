Усик та компанія вирушили у Лондон на бій з Джошуа. Фото

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Поїхали", - написав промоутер Усика Олександр Красюк під фото.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Трансляція буде доступна на медіасервісі Megogo.

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Усик з командою: