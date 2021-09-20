Усик та компанія вирушили у Лондон на бій з Джошуа. Фото
Команда Олександра Усика вирушила до Лондона на бій з чемпіоном WBA, IBF, WBO і IBO Ентоні Джошуа
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Поїхали", - написав промоутер Усика Олександр Красюк під фото.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". Трансляція буде доступна на медіасервісі Megogo.
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Джошуа - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Усик з командою:
- Нагадаємо, 18 вересня Василь Ломаченко заявив, що Олександр Усик переважатиме Ентоні Джошуа у швидкості.
- 19 вересня промоутер Усика Олександр Красюк заявив, що український боксер отримає за поєдинок проти британця Ентоні Джошуа найбільший гонорар у кар'єрі.
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