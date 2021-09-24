Усик і Джошуа провели процедуру зважування. Відео
Українець Олександр Усик і британець Ентоні Джошуа провели процедуру зважування
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 24 вересня, відбулось зважування боксерів перед їхньою зустріччю в ринзі. Олександр Усик показав на вагах результат 100,3 кг. Ентоні Джошуа переважив українця, його вага - 108,9 кг.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та
володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Відео зважування Усика:
- 23 вересня стало відомо, що на поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком працюватимуть судді з Великої Британії, США та України.
- 23 вересня український суперважковаговик Олександр Усик провів першу дуель поглядів з британцем Ентоні Джошуа.
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