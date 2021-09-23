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Головна Спорт Долю бою Усик - Джошуа вирішуватимуть судді з трьох країн

Долю бою Усик - Джошуа вирішуватимуть судді з трьох країн

23 вересня, 2021 четвер
10:29
Спорт Ентоні Джошуа

На поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком працюватимуть судді з Великої Британії, США та України

Про це повідомляє Daily Star.   

На бій між українцем та британцем, який відбудеться 25 вересня у Лондоні, рефері в рингу було призначено Майкла Александера з Великої Британії. Підрахунком очок займатимуться британець Ховард Фостер, американець Стів Вайсфельд та українець Віктор Фесечко.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться на стадіоні "Тоттенгем". 

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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