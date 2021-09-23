Долю бою Усик - Джошуа вирішуватимуть судді з трьох країн

Про це повідомляє Daily Star.

На бій між українцем та британцем, який відбудеться 25 вересня у Лондоні, рефері в рингу було призначено Майкла Александера з Великої Британії. Підрахунком очок займатимуться британець Ховард Фостер, американець Стів Вайсфельд та українець Віктор Фесечко.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb