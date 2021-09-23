Долю бою Усик - Джошуа вирішуватимуть судді з трьох країн
На поєдинку між Ентоні Джошуа та Олександром Усиком працюватимуть судді з Великої Британії, США та України
Про це повідомляє Daily Star.
На бій між українцем та британцем, який відбудеться 25 вересня у Лондоні, рефері в рингу було призначено Майкла Александера з Великої Британії. Підрахунком очок займатимуться британець Ховард Фостер, американець Стів Вайсфельд та українець Віктор Фесечко.
Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.
- Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.
- 23 вересня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче, аби його співвітчизник Ентоні Джошуа переміг Олександра Усика.
- Ексчемпіон світу Олександр Гвоздик вважає, що Ентоні Джошуа виглядає фаворитом у бою проти Олександра Усика.
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