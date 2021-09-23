Гвоздик стримано оцінив шанси Усика у поєдинку проти Джошуа

Про це повідомляє Sportarena.

За його словами, він віддає невелику перевагу в суботньому протистоянні в Лондоні британському важковаговику.

"Я дуже вболіваю за Сашу і дуже хочу, щоб він виграв. Але якщо реально дивитися на ситуацію, то моя думка: до бою шанси 55 на 45 на користь Джошуа. Знаєте ж це відоме прислів'я, що хороший великий боксер завжди переможе хорошого маленького боксера. Звичайно, не завжди, але шансів у нього більше", - сказав Гвоздик.

Водночас, він додав, що спрогнозувати, як розгортатимуться події на рингу складно.

"Джошуа ще ніколи не зустрічався з таким боксером, як Усик. Саша ще не боксував з таким бійцем, як Джошуа. Так, був Чісора - міцний боксер, але середняк. Плюс, він нижчий за Усика. Поки складно спрогнозувати, як будуть розвиватися події, враховуючи, що Джошуа не лише сильно б'є, але і ще вищий за Сашу", - пояснив Гвоздик, який є колишній чемпіоном світу в напівважкій вазі (до 79,4 кг)

Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.

Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.

23 вересня британський важковаговик Тайсон Ф'юрі заявив, що хоче, аби його співвітчизник Ентоні Джошуа переміг Олександра Усика.

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