Ф'юрі пояснив, чому бажає Усику поразки в бою з Джошуа

Про це повідомляє Mirror.

За словами Ф'юрі, він хоче аби переміг Джошуа, адже його поєдинок зі співвітчизником набагато цікавіший вболівальникам, ніж бій з Усиком.

"Я дивлюся всі ключові боксерські поєдинки, тому обов'язково буду дивитися чемпіонський бій у суперважкій вазі. Чи хочу я, щоб Джошуа переміг? Безперечно. Тому що в тому, що я поб'ю Усика, немає особливого сенсу. Я б вважав за краще побити Джошуа. Це більш серйозний бій і люди хочуть бачити його більше", - сказав Ф'юрі, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.

Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.

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