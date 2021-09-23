Ф'юрі пояснив, чому бажає Усику поразки в бою з Джошуа
Британський важковаговик Тайсон Ф'юрі хоче, аби його співвітчизник Ентоні Джошуа переміг українця Олександра Усика
Про це повідомляє Mirror.
За словами Ф'юрі, він хоче аби переміг Джошуа, адже його поєдинок зі співвітчизником набагато цікавіший вболівальникам, ніж бій з Усиком.
"Я дивлюся всі ключові боксерські поєдинки, тому обов'язково буду дивитися чемпіонський бій у суперважкій вазі. Чи хочу я, щоб Джошуа переміг? Безперечно. Тому що в тому, що я поб'ю Усика, немає особливого сенсу. Я б вважав за краще побити Джошуа. Це більш серйозний бій і люди хочуть бачити його більше", - сказав Ф'юрі, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
Бій Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".
Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- 21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.
- Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.
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