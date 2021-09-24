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Усик - Джошуа: фінальна дуель поглядів перед супербоєм. Відео

24 вересня, 2021 п'ятниця
16:02
Спорт Ентоні Джошуа та Олександр Усик

Олександр Усик та Ентоні Джошуа провели фінальну дуель поглядів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Дуель поглядів закінчилась мирно, без сутичок. Боксери усміхнулись, потиснули один одному руки та сфотографувались.

Також відбулось зважування боксерів перед їхньою зустріччю в ринзі. Олександр Усик показав на вагах результат 100,3 кг. Ентоні Джошуа переважив українця, його вага - 108,9 кг.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться в ніч з 25 на 26 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". 

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
дуель поглядів
Ентоні Джошуа
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