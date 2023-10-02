Промоутер назвав гонорар Ф'юрі за бій проти Усика

Про це Хірн розповів у інтерв'ю iFL TV.

За його словами, у контракті на бій Усик - Ф'юрі прописаний пункт про реванш, а за перший поєдинок британець отримає $70-80 млн.

"Думаю, що за Нганну та Усика він заробить понад $100 млн. Приблизно $30 і $70 млн. Або $30 млн та $80 млн. Я чув, що в контракті на поєдинок Усика та Ф'юрі прописано пункт про реванш. Він відбудеться незалежно від того, як завершиться перший бій", - розповів Едді Хірн, який є промоутером іншого британського боксер - Ентоні Джошуа.

Бій Усик - Ф'юрі

Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. За інформацією ESPN, поєдинок пройде у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії, в Ріяді.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради). 28 жовтня він зустрінеться з бійцем змішаних єдиноборств Френсісом Нганну з Франції.