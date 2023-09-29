Усик та Ф'юрі домовились про бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі
У п'ятницю, 29 вересня, українець Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі офіційно підписали угоду про бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі
Про це Тайсон Ф'юрі повідомив в інстаграмі.
Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. За інформацією ESPN, поєдинок пройде у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії, в Ріяді.
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
Переговори про бій Усик - Ф'юрі
Усик та Ф'юрі намагалися домовитися про поєдинок наприкінці минулого та на початку 2023 року, проте не досягли згоди та припинили переговори.
Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).
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