Усик та Ф'юрі домовились про бій за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі

Про це Тайсон Ф'юрі повідомив в інстаграмі.

Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. За інформацією ESPN, поєдинок пройде у грудні 2023-го чи у січні 2024 року у Саудівській Аравії, в Ріяді.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.

Переговори про бій Усик - Ф'юрі

Усик та Ф'юрі намагалися домовитися про поєдинок наприкінці минулого та на початку 2023 року, проте не досягли згоди та припинили переговори.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).