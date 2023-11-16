Війна змінила ринок праці: які професії стали найбільш затребуваними в Україні, - експерт Марченко
Стала відома офіційна дата бою Усика та Ф’юрі
Тайсон Ф’юрі та Олександр Усик проведуть бій за усі титули хевівейту 17 лютого 2024 року
Про це повідомляє Еспресо.TV
Бій відбудеться у місті Ріяд у Саудівській Аравії.
Новина доповнюється...
Залиште коментар
Читайте також:
Атака РФ: на Хмельниччині уламки ворожого дрона пошкодили вантажний автомобіль, постраждав водій
Фаріон просить Зеленського і Залужного про "заходи" щодо офіцерів Кротевича та Жоріна, які відповіли їй на образи військових
"Ворог має можливості охоплення наших військ": колишній військовий прокурор Чумак про те, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті
Київ
+3°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.94Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе
2023, четвер
16 листопада
20:25
Засновника "Російського добровольчого корпусу", який воює за Україну, у РФ заочно засудили до довічного позбавлення волі
20:08
"Вирощене під сиренами й зібране під обстрілами": Камерону на Одещині подарували торбинки з українським зерном
19:55
Ексклюзив
Заява Байдена про "диктатора Сі Цьзіньпіна" не зашкодить перемовинам Китаю і США, - експерт Краєв
19:32
Контрнаступ на суші сповільнився, але Україна змогла витіснити ЧФ РФ з Севастополя, - генерал Ходжес
19:17
Експортували російську нафту за завищеними цінами: США ввели санкції проти трьох організацій, пов'язаних з РФ
19:00
Огляд
Переможні новини 631-го дня війни: у Росії згорів склад з боєприпасами, а українські дрони "Бобер" завдають окупантам колосальних збитків
17:59
Ексклюзив
У Defense Express проаналізували потужності нового заводу з виробництва Shahed-136 у Росії
17:42
Оновлено
РФ вдарила по Білозерці на Херсонщині: є загиблий та поранені, знищено обʼєкт критичної інфраструктури
17:15
Оновлено
Удар по багатоповерхівці в Селидовому: загинуло 4 людини, пошуково-рятувальну операцію завершили
17:05
У Мінекономіки заявили про готовність України замінити російські чавун і залізну руду на ринку ЄС
17:02
Агресія РФ проти України не повинна залишитися безкарною: Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу
16:44
Україна-мати, маріупольська водонапірна вежа та Ластівчине гніздо: LEGO створить унікальні конструктори, присвячені Україні
16:41
Через дії росіян на одному з блоків ЗАЕС відбувається витік реагентів: подробиці від Міненерго
16:28
ГУР та фонд "Повернись живим" показали, що входить у Black Box, який вже завдав росіянам збитків на $900 млн
16:25
Дав дозвіл на підключення військових баз до захоплених електростанцій: СБУ повідомила про підозру міністрові енергетики РФ
16:14
Ексклюзив
Завозити й передавати окремі одиниці гумдопомоги одразу в окопи більше не вийде, - правозахисник Захаров