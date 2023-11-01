Ф'юрі знайшов причину не битися з Усиком 23 грудня: відома нова дата бою

Про це інсайдер ESPN Майкл Коппінджер написав у twitter.

За його словами, Усик та Ф'юрі битимуться за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі не у грудні 2023-го, а у лютому наступного року. Поєдинок між українцем та британцем відбудеться в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

За даними ESPN, Тайсон Ф'юрі знайшов законні підставки, аби відмовитися битися 23 грудня - у поєдинку проти французького бійця змішних єдиноборств Френсіса Нганну він отримав два розсічення та не зможе їх залікувати до кінця року.

Перемога Ф'юрі над Нганну

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів у Саудівській Аравії боксерський поєдинок проти Френсіса Нганну. У третьому раунді британець побував у нокдауні. За підсумками 10 раундів судді віддали йому суперечливу перемогу роздільним рішенням.

Бій Усик - Ф'юрі

Українець та британець мали зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня у Саудівській Аравії.

Ф'юрі перед поєдинком проти Нганну пригрозив Усику судом, у разі відмови битися у грудні 2023 року. Він це зробив після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів.

Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту.

Українець є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).