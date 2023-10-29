Ф'юрі переміг Нганну роздільним рішенням суддів. У 3-му раунді британця відправили в нокдаун

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок, який проходив у Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, тривав 10 раундів. У 3-му раунді Тайсон Ф’юрі побував у нокдауні, проте роздільним рішенням суддів перемогу віддали саме британцю.

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За регламентом, це був 10-раундовий бій за правилами боксу. На кону не стояв офіційний титул WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі, яким володіє Фʼюрі. Але переможець отримав спеціальний символічний пояс від WBC.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з боксу в надважкій вазі за версією WBC. Френсіс Нганну - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в надважкій вазі. Наразі француз камерунського походження перейшов у PFL (Лігу професійних бійців).

Що відомо про поєдинок Усик - Ф'юрі

Офіційна дата проведення бою Усик - Ф'юрі наразі невідома. Очікувалося, що про неї буде оголошено після поєдинку британця проти Нганну, на якому був присутній український боксер.

Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі битимуться за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі. Українець є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).