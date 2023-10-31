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Головна Спорт Усик висунув ультиматум Ф'юрі через відмову битися 23 грудня

Усик висунув ультиматум Ф'юрі через відмову битися 23 грудня

31 жовтня, 2023 вiвторок
01:00
Спорт Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі

Олександр Усик закликав Тайсона Ф'юрі відмовитися від титулу WBC, якщо він неготовий битися за звання абсолютного чемпіона світу 23 грудня

Про це Усик заявив у коментарі Boxing King Media.   

Таким чином український боксер відреагував на заяву промоутера британця Френка Воррена, про те що Тайсон Ф'юрі не зможе боксувати з ним 23 грудня, як це записано в контракті на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. 

"Ми повинні боксувати 23 грудня. У нас контракт. Якщо Ф'юрі не буде готовий до 23 грудня, нехай залишає пояс і відпочиває. Чи є якісь часові рамки, коли Ф'юрі має дати відповідь? Це питання до менеджера чи промоутера, а не до мене", - сказав Усик.

Перемога Ф'юрі над Нганну

Тайсон Ф'юрі 28 жовтня провів у Саудівській Аравії боксерський поєдинок проти бійця змішаних єдиноборств Френсіса Нганну з Франції. У третьому раунді британець побував у нокдауні. За підсумками 10 раундів судді віддали йому суперечливу перемогу роздільним рішенням. 

Бій Усик - Ф'юрі 

Українець та британець мають зустрітися у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 23 грудня у Саудівській Аравії. 

Ф'юрі перед поєдинком проти Нганну пригрозив Усику судом, у разі відмови битися у грудні 2023 року. Він це зробив після того, як українець заявив, що на підготовку до поєдинку йому зазвичай потрібно 14 тижнів. 

Усик звинуватив британця, який володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради), що його слова були вирвані з контексту. 

Українець є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).  

Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
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