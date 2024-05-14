Майк Тайсон дав невтішний прогноз для Усика на бій з Фʼюрі

Про це повідомляє BoxingScene.

За словами Майка Тайсона, на шанувальників боксу чекає цікавий бій.

"Я з нетерпінням чекаю на цей бій. Це буде цікавий поєдинок. Я вибираю Тайсона Ф’юрі, бо думаю, що він здолає Усика. Він збирається наздогнати його та перемогти. Мені треба зустрітися з Ф’юрі. Я думаю, що він найкращий боєць у світі, особливо у надважкій вазі. Великі бійці програють, великі бійці виглядають погано, але це не заважає їм бути великими", - сказав Майк Тайсон.

Бій Усик - Ф'юрі

2 лютого стало відомо, що поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі буде перенесено з 17 лютого.

Британець травмувався під час спарингу. Він отримав розсічення, після якого йому довелося накладати шви. Через це його бій проти українця було перенесено на 18 травня.

Усик є чемпіоном світу за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Ф'юрі володіє титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради).