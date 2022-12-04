Про це Усик розповів у інтерв'ю BoxingSocial.

За словами українця, який піднявся на ринг після перемоги Тайсона Ф'юрі над іншим британцем - Дереком Чісорою - він сказав потенційному супернику, що це не останнє їхнє побачення.

"Коли я вийшов на ринг, то сказав Ф'юрі "Побачимося". Можливо, ми поб'ємося з ним у лютому чи березні", — сказав Усик.

Очікується, що в наступній зустрічі Ф'юрі битиметься з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Британцю належить пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради).

У ніч проти 4 грудня Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору та захисти титул WBC в надважкій вазі.

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