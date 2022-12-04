Усик розповів, що він сказав Ф'юрі під час першої дуелі поглядів
Український боксер Олександр Усик пообіцяв британцю Тайсону Ф'юрі під час дуелі поглядів, що це була не остання їхня зустріч на рингу
Про це Усик розповів у інтерв'ю BoxingSocial.
За словами українця, який піднявся на ринг після перемоги Тайсона Ф'юрі над іншим британцем - Дереком Чісорою - він сказав потенційному супернику, що це не останнє їхнє побачення.
"Коли я вийшов на ринг, то сказав Ф'юрі "Побачимося". Можливо, ми поб'ємося з ним у лютому чи березні", — сказав Усик.
Очікується, що в наступній зустрічі Ф'юрі битиметься з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу. Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації). Британцю належить пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради).
- У ніч проти 4 грудня Тайсон Ф'юрі переміг Дерека Чісору та захисти титул WBC в надважкій вазі.
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