Ф'юрі впевнено переміг Чісору і захистив титул WBC у надважкій вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На процедурі зважування Ф'юрі показав результат 121,9 кг. Вага Чісори - 118,2 кг. Бій пройшов на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.

Володар пояса WBC (Всесвітньої боксерської ради) Тайсон Ф'юрі зумів відстояти свій титул і буквально протягом усього бою знущався з Дерека Чісори.

Суддя прийняв рішення достроково завершити бій у 10 раунді.

Для британців цей бій став третьою зустріччю в ринзі. На рахунку Тайсона Ф’юрі 3 перемоги. Востаннє вони зустрічались у 2014 році.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb