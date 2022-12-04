Ф'юрі впевнено переміг Чісору і захистив титул WBC у надважкій вазі
У ніч з 3 на 4 грудня британці Тайсон Ф'юрі та Дерек Чісора зустрічались у бою за титул WBC в надважкій вазі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
На процедурі зважування Ф'юрі показав результат 121,9 кг. Вага Чісори - 118,2 кг. Бій пройшов на стадіоні "Тоттенгем" у Лондоні.
Володар пояса WBC (Всесвітньої боксерської ради) Тайсон Ф'юрі зумів відстояти свій титул і буквально протягом усього бою знущався з Дерека Чісори.
Суддя прийняв рішення достроково завершити бій у 10 раунді.
Для британців цей бій став третьою зустріччю в ринзі. На рахунку Тайсона Ф’юрі 3 перемоги. Востаннє вони зустрічались у 2014 році.
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