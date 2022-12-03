Берінчик вийшов на переможний бій з Менді у формі спецпідрозділу ГУР "Кракен"

Відео поширила промоутерська компанія Top Rank.

Бій Берінчик - Менді закінчився одностайним рішенням суддів: 117:112 і двічі по 116:112 - на користь українського боксера.

Денис Берінчик, який володів титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації) International здобув титул чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі (до 61,2 кг).

На бій українець вийшов у формі спецпідрозділу ГУР "Кракен". Поруч також був присутній Олександр Усик.

"Денис Берінчик шанує рідну країну", - пишуть у Top Rank.

26 листопада стало відомо, що Олександр Усик 3 грудня відвідає у Лондоні бій між британцями Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився платити штраф IBF та не зможе стати абсолютним чемпіоном світу навіть у разі перемоги над українцем Олександром Усиком.

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