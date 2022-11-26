Усик полетить до Лондона, аби особисто кинути виклик Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик 3 грудня відвідає у Лондоні бій між британцями Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою
Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас в інтерв'ю ESNEWS.
За його словами, Усик 3 грудня особисто відвідає бій Ф'юрі проти Чісори, після якого сподівається завершити з володарем титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) переговори про бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
"Ми купили квитки до Лондона. 3 грудня ми летимо до Лондона. Сподіваюся, що там завершимо переговори", - сказав Клімас.
Олександр Усик володіє поясами IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC.
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