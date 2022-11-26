Усик полетить до Лондона, аби особисто кинути виклик Ф'юрі

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас в інтерв'ю ESNEWS.

За його словами, Усик 3 грудня особисто відвідає бій Ф'юрі проти Чісори, після якого сподівається завершити з володарем титулу WBC (Всесвітньої боксерської ради) переговори про бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

"Ми купили квитки до Лондона. 3 грудня ми летимо до Лондона. Сподіваюся, що там завершимо переговори", - сказав Клімас.

Олександр Усик володіє поясами IBF (Міжнародної боксерської федерації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC.

25 жовтня стало відомо, що бій між Усиком та Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.

13 листопада IBF призначила Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на титул, яким володіє Олександр Усик.

Промоутер українця Олександр Красюк назвав суперечливим рішення IBF про обов'язковий захист титулу.

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