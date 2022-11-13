Про це Красюк заявив у коментарі "Трибуні".

"Сьогодні IBF призначили Філіпа Хрговича офіційним претендентом на бій з Олександром Усиком. По-перше, це досить суперечливе рішення, зважаючи на черговість обов‘язкових захистів, адже першим у списку є Дюбуа від WBA. По-друге, такий бій міг би віддалити світ від найочікуванішого історичного протистояння за абсолютного чемпіона", - пояснив Красюк.

Водночас він зауважив, що IBF (Міжнародна боксерська федерація) все ще може спочатку санкціонувати бій Олександра Усика проти британця Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу.

"Доки не призначена дата торгів, IBF матиме право санкціонувати бій за абсолюта, оскільки такий ранг поєдинку є пріоритетним для усіх чотирьох організацій. Команди Усика та суперника вже мають навіть попередню дату для такого поєдинку - 18 лютого. Зважаючи на вищезазначене, IBF володітиме усіма легальними інструментами аби віддати пріоритет великому поєдинку", - зазначив Красюк.

Він також додав, що сам Усик перебував у статусі претендента на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації), яким тоді володів британець Ентоні Джошуа, два роки.

"Нагадаю, що Усик в статусі офіційного претендента очікував на поєдинок із Джошуа понад два роки", - сказав Красюк.

Олександр Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації). Тайсон Ф'юрі володіє поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради). ще один британець - Девід Дюбуа - є офіційним претендентом на титул WBA.

13 листопада IBF призначила Філіпа Хрговіча обов'язковим претендентом на титул чемпіона світу в надважкій вазі, яким володіє Олександр Усик.

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