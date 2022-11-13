Про це повідомив промоутер хорвата Едді Хірн у twitter.

"Щойно отримав письмове розпорядження від IBF про те, що чемпіон Олександр Усик має зустрітися з обов'язковим претендентом Філіпом Хрговічем", - написав Хірн.

Філіп Хрговіч здобув статус претендента на звання чемпіона світу завдяки перемозі над Чжан Чжилеєм. Китайця він здолав за очками у серпні в Саудівські Аравії в андеркарді реваншу між Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа, якого українець переміг одноголосним рішенням суддів та захистив титули IBF, WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Сам Олександр Усик планує провести наступний поєдинок проти Тайсона Ф'юрі з Великої Британії, який є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради).

25 жовтня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.

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