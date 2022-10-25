Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер у twitter.

За даними джерел ESPN між командами Усика та Ф'юрі тривають переговори щодо організації поєдинку за усі чотири пояси в хевівейті. Українець та британець досягли суттєвого прогресу та домовляються про дату та місце зустрічі. Наразі вони розглядають пропозицію про проведення бою у березні 2023 року в Саудівській Аравії.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) та проведе наступний бій 3 грудня 2022 року в Лондоні проти іншого британця - Дерека Чісори. Цей поєдинок він розглядає, як етап підготовки до зустрічі з Усиком.

Українець володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

23 жовтня Олександр Усик заявив, що спочатку планує зустрітися з Тайсоном Ф'юрі, а потім битися з американцем Деонтеєм Вайлдером.

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