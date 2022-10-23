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Усик розповів, у якій послідовності планує битися з Вайлдером та Ф'юрі

23 жовтня, 2022 неділя
11:50
Спорт Олександр Усик

Український боксер Олександр Усик заявив, що спочатку планує зустрітися з британцем Тайсоном Ф'юрі, а потім битися з американцем Деонтеєм Вайлдером

Про це Усик заявив у інтерв'ю ESNews. 

За його словами, спочатку він хоче провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі, а потім захищати титул в бою з Вайлдером. 

"Я спочатку розберуся з Тайсоном Ф'юрі, а потім спілкуватимемося з Деонтеєм Вайлдером", - сказав Усик. 

Таким чином він відреагував на виклик американця, який після перемоги нокаутом у першому раунді над фіном Робертом Геленіусом висловив сумніви, що українець дотримає слова та проведе з ним бій.  

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у жовтні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа та переміг британця у реванші в серпні 2022-го.

Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC. 3 грудня у Лондоні він проведе бій проти іншого британця - Дерека Чісори.  

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Деонтей Вайлдер
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