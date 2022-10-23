Про це Усик заявив у інтерв'ю ESNews.

За його словами, спочатку він хоче провести поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти Ф'юрі, а потім захищати титул в бою з Вайлдером.

"Я спочатку розберуся з Тайсоном Ф'юрі, а потім спілкуватимемося з Деонтеєм Вайлдером", - сказав Усик.

Таким чином він відреагував на виклик американця, який після перемоги нокаутом у першому раунді над фіном Робертом Геленіусом висловив сумніви, що українець дотримає слова та проведе з ним бій.

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у жовтні 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа та переміг британця у реванші в серпні 2022-го.

Тайсон Ф'юрі є чинним чемпіоном світу за версією WBC. 3 грудня у Лондоні він проведе бій проти іншого британця - Дерека Чісори.

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