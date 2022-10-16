Вайлдер жорстко нокаутував Геленіуса у першому раунді
Американський боксер Деонтей Вайлдер переміг фіна Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Вайлдер завдав Геленіуса потужного удару правою наприкінці першого раунду поєдинку, який відбувся у Нью-Йорку. Фінському важковаговику знадобилося кілька хвилин, аби прийти до тями.
Для американця цей бій був першим з жовтня 2021 року, коли він вдруге поспіль програв британцю Тайсону Ф'юрі у поєдинку за звання чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі.
Вайлдер володів титулом WBC з 2015 до 2020 року.
- 15 жовтня Деонтей Вайлдер виявився майже на 18 кг легшим за Роберта Геленіуса під час процедури зважування.
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