Про це повідомляє Еспресо.TV.

Вайлдер завдав Геленіуса потужного удару правою наприкінці першого раунду поєдинку, який відбувся у Нью-Йорку. Фінському важковаговику знадобилося кілька хвилин, аби прийти до тями.

Для американця цей бій був першим з жовтня 2021 року, коли він вдруге поспіль програв британцю Тайсону Ф'юрі у поєдинку за звання чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі.

Вайлдер володів титулом WBC з 2015 до 2020 року.

15 жовтня Деонтей Вайлдер виявився майже на 18 кг легшим за Роберта Геленіуса під час процедури зважування.

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