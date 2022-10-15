Про це повідомляє LD Boxing у twitter.

Під час процедури зважування в Нью-Йорку Вайлдер показав 97,3 кг, Геленіус - 114,9 кг.

Бій між Вайледром та Геленіусом відбудеться у ніч проти 16 жовтня. Для американця поєдинок стане першим з жовтня 2021 року, коли він вдруге поспіль програв британцю Тайсону Ф'юрі у бою за звання чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі.

Вайлдер володів титулом WBC з 2015 до 2020 року.

19 вересня стало відомо, що українець Олександр Усик, у разі відмови від бою Тайсона Ф'юрі, зустрінеться з переможцем поєдинку між Деонтеєм Вайлдером та Робертом Геленіусом.

2 жовтня повідомлялося, що Усик особисто відвідає у США бій Вайлдер - Геленіус.

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