Вайлдер виявився на 18 кг легшим за суперника перед поверненням на ринг
Американський боксер Деонтей Вайлдер виявився майже на 18 кг легшим за фіна Роберта Геленіуса, у поєдинку проти якого він відновить кар'єру
Про це повідомляє LD Boxing у twitter.
Під час процедури зважування в Нью-Йорку Вайлдер показав 97,3 кг, Геленіус - 114,9 кг.
Бій між Вайледром та Геленіусом відбудеться у ніч проти 16 жовтня. Для американця поєдинок стане першим з жовтня 2021 року, коли він вдруге поспіль програв британцю Тайсону Ф'юрі у бою за звання чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі.
Вайлдер володів титулом WBC з 2015 до 2020 року.
- 19 вересня стало відомо, що українець Олександр Усик, у разі відмови від бою Тайсона Ф'юрі, зустрінеться з переможцем поєдинку між Деонтеєм Вайлдером та Робертом Геленіусом.
- 2 жовтня повідомлялося, що Усик особисто відвідає у США бій Вайлдер - Геленіус.
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