Про це Вайлдер заявив у інтерв'ю TRILL BOXING TALK.

За словами Вайлдера, він радий, що Усик відвідає його бій з Геленіусом.

"Усик – один із небагатьох людей, які тримають своє слово. Я б з радістю зустрівся з ним колись. Я не хочу заглядати за спину Геленіусу, але мені приємно знати, що Олександр буде присутній на нашому поєдинку", - сказав Вайлдер.

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) який у нього у 2020 році відібрав британець Тайсон Ф'юрі. Американець повернеться на ринг 15 жовтня у поєдинку проти Роберта Геленіуса в Нью-Йорку.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Візит Усика до США може свідчити, що він домовляється про бій з Вайлдером. Раніше українець заявив про намір зустрітися з американцем, якщо не вдасться домовитися про поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу з Ф'юрі.

19 вересня стало відомо, що Олександр Усик, у разі відмови від бою Тайсона Ф'юрі, зустрінеться з переможцем поєдинку між Деонтеєм Вайлдером та Робертом Геленіусом.

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