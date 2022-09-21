Про це Гарсія розповів у інтерв'ю ESNEWS.

За його словами, Усик має шанси перемогти Вайлдера за очками, якщо не дозволить американцю, який виграв 41 бій нокаутом, використати свої навички панчера.

"Це буде величезний бій. Це чудовий поєдинок. Я вважаю, що Усик має відмінні навички, він дуже складний боєць. Але Вайлдер має силу, ти завжди повинен її остерігатися. Панчер завжди має останній шанс, шанс донести один удар. Він зберігається з першого до 12-го раунду", - сказав Гарсія, який готував Джошуа до реваншу з українцем.

Водночас він констатував, що чемпіону світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) британцю Тайсону Ф'юрі вдалося нівелювати цю перевагу та звести один бій з Деонтеєм Вайлдером внічию і перемогти у двох інших.

"Ф'юрі виявився досить розумним, щоб уникнути цього удару та перемогти. Це цікавий бій. Я хотів би його побачити", - зізнався Гарсія.

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом WBC який у нього у 2020 році відібрав Тайсон Ф'юрі. Американець повернеться на ринг 15 жовтня у поєдинку проти Роберта Геленіуса з Фінляндії.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

19 вересня стало відомо, що Олександр Усик, у разі відмови від бою Тайсона Ф'юрі, зустрінеться з переможцем поєдинку між Деонтеєм Вайлдером та Робертом Геленіусом.

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