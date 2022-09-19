Усик вирішив, ким замінити у наступному бою Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик, у разі відмови від бою британця Тайсона Ф'юрі, зустрінеться з переможцем поєдинку між американцем Деонтеєм Вайлдером та фіном Робертом Геленіусом
Про це повідомляєThe Ring.
За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, якщо Тайсон Ф'юрі відмовиться битися за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, то Олександр Усик вийде на ринг проти переможця поєдинку між Деонтеєм Вайлдером та Робертом Геленіусом.
"З Тайсоном нічого не ясно і ніколи не буде ясно. Він то завершує кар'єру, то відновлює. То хоче бій з Усиком, то з Джошуа. Ф'юрі завжди створює проблеми всім, особливо коли справа доходить до бою. Тайсон просто боїться Олександра, але ми за ним бігати не збираємося – він має один пояс, а у нас три. Наразі Усик налаштований на бій із переможцем поєдинку Деонтей Вайлдер – Роберт Геленіус", – сказав Клімас.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), який у нього у 2020 році відібрав Тайсон Ф'юрі. Загалом боксери зустрічалися тричі - один бій завершився внічию, у двох нокаутом переміг британець.
Бій Вайлдер - Геленіус відбудеться 15 жовтня.
- 4 вересня Олександр Усик заявив, що хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером.
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