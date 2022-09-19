Про це повідомляєThe Ring.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, якщо Тайсон Ф'юрі відмовиться битися за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, то Олександр Усик вийде на ринг проти переможця поєдинку між Деонтеєм Вайлдером та Робертом Геленіусом.

"З Тайсоном нічого не ясно і ніколи не буде ясно. Він то завершує кар'єру, то відновлює. То хоче бій з Усиком, то з Джошуа. Ф'юрі завжди створює проблеми всім, особливо коли справа доходить до бою. Тайсон просто боїться Олександра, але ми за ним бігати не збираємося – він має один пояс, а у нас три. Наразі Усик налаштований на бій із переможцем поєдинку Деонтей Вайлдер – Роберт Геленіус", – сказав Клімас.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), який у нього у 2020 році відібрав Тайсон Ф'юрі. Загалом боксери зустрічалися тричі - один бій завершився внічию, у двох нокаутом переміг британець.

Бій Вайлдер - Геленіус відбудеться 15 жовтня.

4 вересня Олександр Усик заявив, що хоче зустрітися з Деонтеєм Вайлдером.

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