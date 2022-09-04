Про це Усик розповів у інтерв'ю bbc.

За його словами, зроблена після перемоги над Ентоні Джошуа заява про те, що він хоче боксувати лише з іншим британцем Тайсоном Ф'юрі була передчасною і він хотів би також зустрітися з Деонтеєм Вайлдером.

"Подивимось. Голослівні заяви не треба робити. З Тайсоном Ф'юрі або з Деонтеєм Вайлдером ще можна побоксувати. А більше я не бачу інтересу. Вся та праця, яку я роблю у своєму тренувальному таборі, - вона дуже нелегка, і психологічно, і фізично. Я не бачу родину по пів року. Це все дуже важко. І робити всю цю важку роботу, просто щоб вийти і побоксувати, - якось вже не хочеться", - зізнався Усик.

Він додав, що зараз його цікавлять лише великі поєдинки.

"Я вже стільки разів виходив в ринг і як аматор, і зараз, що вже не дуже хочеться бути, як Фенікс, який згорає-народжується-згорає-народжується. Хочеться відбоксувати пару поєдинків якихось таких - крутих, великих. Не розмінюватись. Пару таких високих поєдинків - і працювати в іншому напрямку", - пояснив Усик.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Деонтей Вайлдер з 2015 до 2020 року володів титулом чемпіона світу в надважкій вазі за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), який у нього у 2020 році відібрав Тайсон Ф'юрі. Загалом боксери зустрічалися тричі - один бій завершився внічию, у двох нокаутом переміг британець.

3 вересня Олександр Усик заявив, що готовий провести бій проти мексиканця Сауля Альвареса.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb