Усик відреагував на виклик найбагатшого боксера світу
Олександр Усик заявив, що готовий провести бій проти мексиканця Сауля Альвареса, аби заробити грошей
Про це Усик заявив під час пресконференції в Києві, повідомляє Еспресо.TV.
За словами українського важковаговика, бій проти боксера з категорії до 76 кг складно сприймати серйозно, але поєдинок буде цікавий вболівальникам і він готовий вийти на ринг проти Канело, аби заробити грошей.
"Все одно це фрік-бій. Він боксує у вазі 76 кг. Де він хоче боксувати, у крузервейті? Окей, я зроблю вагу 90,7 кг. Думаю, що він набере максимум 86-87 кг. Цей поєдинок цікавий тільки тим, що на ньому можна заробити непогані гроші. Фанатам буде цікаво спостерігати за ним, бо боксують менший та більший хлопці. Те, що Канело кидає виклики, робить багато чого, класно. Можна заробити грошенят", - сказав Усик.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) в надважкій вазі.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн.
- 30 серпня Сауль Альварес спрогнозував, що британець Тайсон Ф'юрі переможе Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу.
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