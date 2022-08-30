Найбагатший боксер світу назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі
Мексиканський боксер Сауль Альварес заявив, що британець Тайсон Ф'юрі переможе українця Олександра Усика у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Про це Альварес сказав у коментарі Fight Hub TV.
За його словами, Олександру Усику не вдасться впоратися з Тайсоном Ф'юрі, як він це зробив у двох поєдинках з іншим британцем - Ентоні Джошуа.
"У другому поєдинку Джошуа мав добрий вигляд, але Усик - чудовий боєць, і в цьому полягає різниця. Я не думаю, що Олександр може зробити те саме з Тайсоном Ф'юрі. Це буде хороший бій, але я вважаю, що Ф'юрі переможе, бо має все необхідне для цього. У Ф'юрі є боксерські навички та вага, тож все буде по-іншому», - сказав Альварес.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.
Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн.
- 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.
- Тайсон Ф'юрі прийняв виклик та пообіцяв відібрати чемпіонські пояси Олександра Усика.
- 22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.
- 27 серпня Тайсон Ф'юрі відмовився звільнити титул чемпіона світу WBC.
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