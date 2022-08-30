Про це Альварес сказав у коментарі Fight Hub TV.

За його словами, Олександру Усику не вдасться впоратися з Тайсоном Ф'юрі, як він це зробив у двох поєдинках з іншим британцем - Ентоні Джошуа.

"У другому поєдинку Джошуа мав добрий вигляд, але Усик - чудовий боєць, і в цьому полягає різниця. Я не думаю, що Олександр може зробити те саме з Тайсоном Ф'юрі. Це буде хороший бій, але я вважаю, що Ф'юрі переможе, бо має все необхідне для цього. У Ф'юрі є боксерські навички та вага, тож все буде по-іншому», - сказав Альварес.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу з версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

Сауль Альварес є абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі (до 76,2 кг) та найбагатшим боксером світу за версією Forbes. За рік мексиканець заробив $90 млн.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb