Ф'юрі бурхливо відреагував на виклик Усика
Британський боксер Тайсон Ф'юрі пообіцяв відібрати чемпіонські пояси в українця Олександра Усика
Про це Ф'юрі заявив у коментарі iFL TV.
"Я щойно бачив, як Джошуа вдруге програв Усику, він був не в собі. Англію позбавили чемпіонських поясів, але у мене є рішення. Якщо ви хочете повернути всі ці титули додому, пошліть воїна, пошліть мене, і я позбавлю українського волоцюгу його поясів, як я зробив з попереднім українським волоцюгою. Якщо ви хочете найкраще, ви повинні за це платити. Це буде дуже дорого, так що дістаньте чекову книжку", - сказав Ф'юрі.
Британець у 2015 році відібрав титули чемпіона світу за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації) у Володимира Кличка.
Зараз цими титулами володіє Олександр Усик, який 20 серпня переміг Ентоні Джошуа у реванші в Саудівській Аравії.
Чемпіон світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради) Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру.
- 13 серпня Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру та отримав від WBC два тижні, аби остаточно визначитися, чи захищатиме він чемпіонський титул.
- У ніч проти 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім британця Тайсона Ф'юрі.
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