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Чемпіон світу в надважкій вазі отримав ультиматум від WBC

14 серпня, 2022 неділя
13:01
Спорт Тайсон Ф'юрі

Всесвітня боксерська рада дала британському важковаговику Тайсону Ф'юрі два тижні, аби визначитися, чи захищатиме він чемпіонський титул

Про це повідомляє BoxingScene

За словами президента WBC Маурісіо Сулеймана, британець отримав два тижні, аби остаточно вирішити, чи він продовжуватиме кар'єру.  

"Ми зачекаємо до 26 серпня. Це наш крайній термін, щоб отримати офіційне підтвердження його остаточного рішення. У нас немає поспіху. Він був великим героєм як на рингу, так і за його межами. Якщо Тайсон підтвердить свою відставку, ми влаштуємо велике свято на його честь", — сказав Сулейман.

Якщо Ф'юрі не змінить свого рішення про завершення кар'єри, титул WBC стане вакантним. Ймовірно, британець отримає статус почесного чемпіона, який дасть йому змогу негайно боксувати за титул WBC у разі повернення на ринг. 

Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру. Попри це, точилися розмови про те, що чемпіон за версією WBC проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу проти переможця поєдинку між українцем Олександром Усиком та Ентоні Джошуа з Великої Британії. 

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у Джошуа. 20 серпня українець та британець зустрінуться в Саудівській Аравії у реванші.

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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