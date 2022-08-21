Про це повідомляє DAZN Boxing.

Українець одразу після перемоги над Ентоні Джошуа заявив, що не вірить у завершення кар'єри Тайсоном Ф'юрі.

"Він не хоче на пенсію. Хоче зі мною боксувати, і моя команда буде над цим працювати. Боксуватиму або з Тайсоном Ф'юрі, або ні з ким", - сказав Усик.

"Гей, Тайсон, повертайся в ринг, повертайся в ринг, будь ласка", - звернувся українець пізніше до британця з роздягальні.

Ф'юрі відреагував на виклик та заявив, що залишається.

"Gypsy King залишається тут", - написав Ф'юрі та позначив у дописі свого промоутера Френка Воррена та WBC (Всесвітню боксерську раду), яка дала британцю час до 26 серпня, аби визначитися, чи захищатиме він чемпіонський пояс.

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру.

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