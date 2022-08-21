Усик назвав єдиного боксера, з яким хоче битися після перемоги над Джошуа
Український боксер Олександр Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім британця Тайсона Ф'юрі
Про це повідомляє DAZN Boxing.
Українець одразу після перемоги над Ентоні Джошуа заявив, що не вірить у завершення кар'єри Тайсоном Ф'юрі.
"Він не хоче на пенсію. Хоче зі мною боксувати, і моя команда буде над цим працювати. Боксуватиму або з Тайсоном Ф'юрі, або ні з ким", - сказав Усик.
"Гей, Тайсон, повертайся в ринг, повертайся в ринг, будь ласка", - звернувся українець пізніше до британця з роздягальні.
Ф'юрі відреагував на виклик та заявив, що залишається.
"Gypsy King залишається тут", - написав Ф'юрі та позначив у дописі свого промоутера Френка Воррена та WBC (Всесвітню боксерську раду), яка дала британцю час до 26 серпня, аби визначитися, чи захищатиме він чемпіонський пояс.
Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі провів останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта. Одразу після перемоги він оголосив, що завершує кар'єру.
- 13 серпня Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру та отримав від WBC два тижні, аби остаточно визначитися, чи захищатиме він чемпіонський титул.
- У ніч проти 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після перемоги Усик заявив, що присвячує свій тріумф ЗСУ та всій Україні.
- Ентоні Джошуа після поразки викинув чемпіонські пояси українця за межі рингу та не стримав сліз на пресконференції.
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