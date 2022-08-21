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Джошуа після поразки жбурнув пояси Усика за межі рингу та розплакався на пресконференції

21 серпня, 2022 неділя
08:32
Спорт Ентоні Джошуа

Британський боксер Ентоні Джошуа після поразки від Олександра Усика викинув чемпіонські пояси українця за межі рингу та не стримав сліз на пресконференції

Про це повідомляє Sky Sports у twitter. 

Після оголошення результату бою, в якому роздільним рішенням суддів переміг Усик, британець підняв два пояси українця над головою, а потім жбурнув їх за межі рингу. Після цього він піднявся на ринг та вигукнув Усику, що він не виграв бій, але потім визнав свою поразку.  

"Ти не виграв цей бій! Якби ви знали мою історію, ви зрозуміли б мої емоції. Мені шкода, що довелося б забрати пояси в Усика. Але це через пристрасть, яку я вклав у цей бій. Цей хлопець переміг мене зараз. Поаплодуйте нашому чемпіону світу в надважкій вазі. Усик – феноменальний талант", - сказав Джошуа. 

Пізніше Джошуа емоційно поводився й на пресконференції та розплакався відповідаючи на запитання, чи пишається він собою.  

"Дуже складно сказати, чи пишаюся я собою. Я нічого не відчуваю. Я засмучений", - зізнався Джошуа.

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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