Про це повідомляє Sky Sports у twitter.

Після оголошення результату бою, в якому роздільним рішенням суддів переміг Усик, британець підняв два пояси українця над головою, а потім жбурнув їх за межі рингу. Після цього він піднявся на ринг та вигукнув Усику, що він не виграв бій, але потім визнав свою поразку.

"Ти не виграв цей бій! Якби ви знали мою історію, ви зрозуміли б мої емоції. Мені шкода, що довелося б забрати пояси в Усика. Але це через пристрасть, яку я вклав у цей бій. Цей хлопець переміг мене зараз. Поаплодуйте нашому чемпіону світу в надважкій вазі. Усик – феноменальний талант", - сказав Джошуа.

Пізніше Джошуа емоційно поводився й на пресконференції та розплакався відповідаючи на запитання, чи пишається він собою.

"Дуже складно сказати, чи пишаюся я собою. Я нічого не відчуваю. Я засмучений", - зізнався Джошуа.

У ніч проти 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

Після перемоги Усик заявив, що присвячує свій тріумф ЗСУ та всій Україні.

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