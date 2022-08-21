Про це повідомляє Еспресо.TV.

Другий бій Усик - Джошуа проходив у ніч з 20 на 21 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). Поєдинок тривав усі 12 раундів і роздільним рішенням судів - 113-115, 115-113, 116-112 - кращим визнали українця.

Олександр Усик захищав титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також сперечалися за вакантний пояс журналу The Ring.

"Я присвячую цей бій моїй Державі — Україні, Збройним Силам Україні та усім, хто зараз боронить мою країну", - сказав Олександр після поєдинку.

21 серпня українець Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у другому бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

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