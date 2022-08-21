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Усик присвятив перемогу ЗСУ та всій Україні

21 серпня, 2022 неділя
02:25
Спорт Олександр Усик, Ентоні Джошуа, бокс

Після перемоги над британцем Ентоні Джошуа українець Олександр Усик заявив, що присвячує свій тріумф ЗСУ та всій Україні

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Другий бій Усик - Джошуа проходив у ніч з 20 на 21 серпня у Джидді (Саудівська Аравія). Поєдинок тривав усі 12 раундів і роздільним рішенням судів - 113-115, 115-113, 116-112 - кращим визнали українця.

Олександр Усик захищав титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересні 2021 року відібрав у британця. Боксери також сперечалися за вакантний пояс журналу The Ring. 

"Я присвячую цей бій моїй Державі — Україні, Збройним Силам Україні та усім, хто зараз боронить мою країну", - сказав Олександр після поєдинку.

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Україна
Бокс
ЗСУ
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
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