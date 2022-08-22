Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, команда Ф'юрі вже розпочала переговори з представниками Усика про бій за чотири титули. Його планують провести у Саудівській Аравії 17 грудня - напередодні фінального матчу чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 18 грудня у Катарі. Організатори розраховують, що в цей період буде привернуто увагу до Близького Сходу, а вболівальники, які приїдуть на ЧС-2022, зможуть відвідати й боксерський поєдинок.

Принц Мохаммад Абдулазіз, який є міністром спорту Саудівської Аравії підтвердив, що країна зацікавлена у проведенні поєдинку.

"Ми дуже зацікавлені в бою за абсолютний титул в надважкій вазі. Ми плануємо зробити це в місті Ер-Ріяд", - сказав Абдулазіз.

Таблоїд звертає увагу, що Ф'юрі заявляв, що просить за повернення на ринг 420 млн фунтів (близько $500 млн) та попереджає, що британцю доведеться вгамувати апетит. Daily Mail оцінює призовий фонд майбутнього бою у 125 млн фунтів ($150 млн), з яких Ф'юрі може отримати 45-50 млн фунтів ($55-60 млн).

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

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