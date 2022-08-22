English Львів Головна
ua en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Спорт Усик та Ф'юрі розпочали переговори про бій за звання абсолютного чемпіона світу, - Daily Mail

Усик та Ф'юрі розпочали переговори про бій за звання абсолютного чемпіона світу, - Daily Mail

22 серпня, 2022 понедiлок
12:27
Спорт Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)

Український боксер Олександр Усик та британець Тайсон Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року

Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією видання, команда Ф'юрі вже розпочала переговори з представниками Усика про бій за чотири титули. Його планують провести у Саудівській Аравії 17 грудня - напередодні фінального матчу чемпіонату світу з футболу, який відбудеться 18 грудня у Катарі. Організатори розраховують, що в цей період буде привернуто увагу до Близького Сходу, а вболівальники, які приїдуть на ЧС-2022, зможуть відвідати й боксерський поєдинок.

Принц Мохаммад Абдулазіз, який є міністром спорту Саудівської Аравії підтвердив, що країна зацікавлена у проведенні поєдинку. 

"Ми дуже зацікавлені в бою за абсолютний титул в надважкій вазі. Ми плануємо зробити це в місті Ер-Ріяд", - сказав Абдулазіз. 

Таблоїд звертає увагу, що Ф'юрі заявляв, що просить за повернення на ринг 420 млн фунтів (близько $500 млн) та попереджає, що британцю доведеться вгамувати апетит. Daily Mail оцінює призовий фонд майбутнього бою у 125 млн фунтів ($150 млн), з яких Ф'юрі може отримати 45-50 млн фунтів ($55-60 млн). 

Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Бокс
Саудівська Аравія
Олександр Усик
чемпіонат світу-2022
Тайсон Ф'юрі
Читайте також:
Олександр Кукурба
Автор Тетяна Яворська
20 серпня, 2022 субота
Герої України. Олександр Кукурба – повітряний бешкетник, який став жахом для окупантів
Ентоні Джошуа
21 серпня, 2022 неділя
Джошуа після поразки жбурнув пояси Усика за межі рингу та розплакався на пресконференції
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
21 серпня, 2022 неділя
Оприлюднено статистику ударів у бою Усик - Джошуа
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.56
    Купівля 39.56
    Продаж 40.27
  • EUR
    Купівля 39.75
    Продаж 40.66
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
22 серпня
13:00
Центр "Пліч-о-пліч" у Варшаві
У Варшаві запрацював Центр допомоги для українців "Пліч-о-пліч"
12:56
Ракетний удар
Окупанти вдарили по Одещині ракетою Х-59. Попередньо - без постраждалих
12:43
Естонія
Естонія пропонує включити у восьмий пакет санкцій проти РФ повне енергетичне ембарго
12:36
нерухомість оренда
Навести лад з цінами на оренду житла для переселенців: на сайті президента зареєстрували петицію
12:15
Ексклюзив
Сергій Фурса
Падіння економіки затягує Росію у болото, - інвестиційний банкір Фурса
12:09
Миколаїв
У Миколаєві на День Незалежності не запроваджуватимуть обмежень, але жителям рекомендують працювати віддалено, - ОВА
11:57
Ferrexpo передала нагороду Каннського фестивалю боксерці-чемпіонці Ганні Охоті
11:47
Олексій Данілов
Данілов розповів, чому влада заздалегідь не попередила про дату повномасштабного вторгнення РФ
11:31
Нардеп-колаборант Олексій Ковальов
АРМА передало майно "4 каналу" нардепа-колаборанта Ковальова у розпорядження Держкіно
11:28
Олексій Данілов
"Це був удар ножем у спину": Данілов пояснив, чому напад РФ з території Білорусі виявився несподіваним
11:16
Ексклюзив
Олексій Арестович
Арестович стане політичним проєктом, у який захочуть вкластися групи впливу, - політконсультант Божко
11:04
Інфографіка
Знищений російський танк
Близько 45,4 тис. військових, 1919 танків, 4230 бронемашин: Генштаб назвав втрати РФ за час повномасштабної війни
11:02
Затримання
Збитки на $1,5 млн: екскерівнику держпідприємства, який невдало шантажував російських партнерів, оголосили підозру
10:55
ядерна зброя рф ракета
У МЗС Росії пригрозили НАТО зіткненням ядерних держав з тяжкими наслідками
10:46
Ексклюзив
ЗАЕС
Ядерного вибуху на ЗАЕС не буде, але є багато ризиків, - експертка з атомної енергетики Кошарна
10:27
Олександр Шовковський
"Визнання і слава": футболіст Шовковський показав повідомлення від нібито адміністрації Путіна про заборону в'їзду до РФ
10:26
Колаборанти
Розвідували позиції HIMARS: на Черкащині затримали двох колаборантів
10:21
посли ЄС підписали листівки для українських військових
"Щоб захисники України і Європи посміхнулися": посли ЄС підписали листівки для українських військових
10:20
Ексклюзив
Нові зразки озброєнь проходять випробування на росіянах в Україні, - Згурець
10:12
Ексклюзив
Міни в Чорному морі
21 серпня біля узбережжя Одеси знешкодили дві морські міни, - депутатка районної ради Шульц
09:56
Дніпропетровщина
Вночі РФ обстріляла Нікополь, Криворізький та Синельниківський райони, поранено щонайменше чотирьох літніх людей
09:47
Міністр енергетики Дженніфер М. Ґренголм
"Відмовитись від російського палива": міненерго США анонсувало рекордний видобуток нафти в наступному році
09:44
Руслан Малиновський (ліворуч)
Малиновський забив гол та став найкращим гравцем матчу проти "Мілану"
09:23
Ексклюзив
танк Абрамс
Наступною допомогою Україні можуть вже стати танки "Абрамс", - Згурець
09:23
ЛНР
Розвідка Британії виявила проблеми, які виникли у РФ через відмову визнавати напад на Україну війною
09:13
окупанти танк
"Не здатні перевести тактичні досягнення в оперативні": ISW вважає, що РФ не матиме значного просування в найближчі місяці
08:59
Олексій Середа
Українець Середа у 16 років виграв дорослий ЧЄ зі стрибків у воду
08:45
Фуміо Кісіда
Прем'єр Японії Кісіда захворів на COVID-19
08:31
Ярослава Магучіх
Магучіх принесла Україні історичне золото чемпіонату Європи
08:26
Паспорт рф
"Російським туристам місце хіба що у Пхеньяні та Пекіні": німецький опозиційний ХДС підтримав обмеження віз для росіян
08:16
Микола Княжицький
На Верховинщині діють табори для діток переселенців
07:59
Війна з Росією, Генштаб ЗСУ
Росіяни штурмували Благодатне на Миколаївщині та намагалися наступати на Харківщині і на Донеччині, - Генштаб
07:55
мавпяча віспа
На Кубі зафіксували перший випадок мавпячої віспи
07:24
У Центральному парку Нью-Йорка відбувся забіг у вишиванках
У Нью-Йорку провели благодійний забіг у вишиванках, присвячений Дню Незалежності України
06:52
Харків
Били з боку Бєлгорода: серед ночі окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури в Харкові
06:28
Михайло Подоляк
"Буде ще більше пропозицій": Подоляк пояснив, чому РФ прагнутиме переговорів
05:57
Мелітополь
У Мелітополі окупант домагався неповнолітньої на вулиці, партизани порізали йому горло, - мер
02:34
На фото Каховська ГЕС
ЗСУ скоригували пропускну спроможність Каховського мосту, - ОК "Південь"
02:06
Дмитро Живицький
Ситуація на Сумщині: росіяни обстрілювали громади з мінометів і артилерії. ЗСУ збили безпілотник
01:40
"Війна може бути надовго": Тарас Чмут розповів про ключові потреби для ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV