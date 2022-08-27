Ф'юрі ухвалив остаточне рішення щодо продовження кар'єри
Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився звільнити титул чемпіона світу WBC в надважкій вазі та вирішив продовжити кар'єру
Про це повідомляє Sky Sports.
Представники Ф'юрі відповіли WBC (Всесвітній боксерській раді) на вимогу визначитися щодо продовження кар'єри. Британець відмовився звільняти титул та вирішив продовжити виступи.
Таким чином, він відповів на вимогу WBC повідомити остаточне рішення про своє майбутнє до 26 серпня.
Це робить можливим поєдинок Тайсона Ф'юрі проти українця Олександра Усика, який володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.
- 13 серпня Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру та отримав від WBC два тижні, аби остаточно визначитися, чи захищатиме він чемпіонський титул.
- 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.
- Тайсон Ф'юрі прийняв виклик та пообіцяв відібрати чемпіонські пояси Олександра Усика.
- 22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.
- Проте 24 серпня Ф'юрі наголосив, що погодиться провести поєдинок проти Усика лише за $500 млн.
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