Про це повідомляє Sky Sports.

Представники Ф'юрі відповіли WBC (Всесвітній боксерській раді) на вимогу визначитися щодо продовження кар'єри. Британець відмовився звільняти титул та вирішив продовжити виступи.

Таким чином, він відповів на вимогу WBC повідомити остаточне рішення про своє майбутнє до 26 серпня.

Це робить можливим поєдинок Тайсона Ф'юрі проти українця Олександра Усика, який володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

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