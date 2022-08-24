Про це повідомляє Express.

За його словами, проти Ентоні Джошуа він був готовий битися безплатно, проте на бій з Олександром Усиком готовий вийти лише за пів мільярда.

"Найбільший у світі бій має пройти за найбільші у світі гроші. Якщо я поставлю все на карту проти невідомого іноземця, хлопцям краще дати мені пів мільярда доларів. Якщо ні, то заберіть цього маленького незграбу. Якби це був Джошуа, то я б побився безкоштовно, але ні", - сказав Ф'юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.

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