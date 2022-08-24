Ф'юрі назвав божевільну суму, яку вимагає за бій з Усиком
Британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що погодиться провести поєдинок проти українця Олександра Усика лише за $500 млн
Про це повідомляє Express.
За його словами, проти Ентоні Джошуа він був готовий битися безплатно, проте на бій з Олександром Усиком готовий вийти лише за пів мільярда.
"Найбільший у світі бій має пройти за найбільші у світі гроші. Якщо я поставлю все на карту проти невідомого іноземця, хлопцям краще дати мені пів мільярда доларів. Якщо ні, то заберіть цього маленького незграбу. Якби це був Джошуа, то я б побився безкоштовно, але ні", - сказав Ф'юрі.
Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради). Він провів свій останній бій 23 квітня у Лондоні та нокаутував британця Ділліана Вайта та одразу після перемоги оголосив, що нібито завершує кар'єру.
- 13 серпня Тайсон Ф'юрі повідомив Всесвітній боксерській раді, що завершив кар'єру та отримав від WBC два тижні, аби остаточно визначитися, чи захищатиме він чемпіонський титул.
- У ніч проти 21 серпня Олександр Усик здолав Ентоні Джошуа у бою за титули WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
- Після поєдинку Усик заявив, що не хоче боксувати ні з ким, окрім Ф'юрі.
- Тайсон Ф'юрі прийняв виклик та пообіцяв відібрати чемпіонські пояси Олександра Усика.
- 22 серпня стало відомо, що Усик та Ф'юрі можуть провести бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі 17 грудня 2022 року.
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