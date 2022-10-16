Про це повідомляє Mirror.

За словами Деонтея Вайлдера, який 16 жовтня у Нью-Йорку нокаутував Роберта Геленіуса, наступний поєдинок він хоче провести проти Олександра Усика, або американця Енді Руїса.

"Хто буде наступним? Ходили чутки про Усика, але я не бачу його тут. Більшість часу бійці кажуть, що хочуть битися зі мною, але коли я показую себе та такі нокаути, вони ховаються. Я готовий битися з будь-ким. Руїс або Усик – давайте влаштуємо це. Деонтей Вайлдер повернувся, до суперважкого дивізіону. Суперважкої ваги немає без Деонтея Вайлдера, і це факт", – сказав Вайлдер, який з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) який у нього у 2020 році відібрав британець Тайсон Ф'юрі.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у жовтні 2021 року відібрав у британця Ентоні Джошуа, якого він переміг й у реванші в серпні 2022-го.

Енді Руїс влітку 2019 року сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF, проте поступився британцю у реванші. Американець є офіційним претендентом на титул WBC, яким наразі володіє Тайсон Ф'юрі.

16 жовтня Деонтей Вайлдер переміг Роберта Геленіуса нокаутом у першому раунді.

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