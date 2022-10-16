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Вайлдер після яскравого повернення на ринг кинув виклик Усику

16 жовтня, 2022 неділя
10:16
Спорт Деонтей Вайлдер та Роберт Геленіус (праворуч)

Американський боксер Деонтей Вайлдер після перемоги над фіном Робертом Геленіусом кинув виклик українцю Олександру Усику

Про це повідомляє Mirror

За словами Деонтея Вайлдера, який 16 жовтня у Нью-Йорку нокаутував Роберта Геленіуса, наступний поєдинок він хоче провести проти Олександра Усика, або американця Енді Руїса. 

"Хто буде наступним? Ходили чутки про Усика, але я не бачу його тут. Більшість часу бійці кажуть, що хочуть битися зі мною, але коли я показую себе та такі нокаути, вони ховаються. Я готовий битися з будь-ким. Руїс або Усик – давайте влаштуємо це. Деонтей Вайлдер повернувся, до суперважкого дивізіону. Суперважкої ваги немає без Деонтея Вайлдера, і це факт", – сказав Вайлдер, який з 2015 до 2020 року володів титулом WBC (Всесвітньої боксерської ради) який у нього у 2020 році відібрав британець Тайсон Ф'юрі. 

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у жовтні 2021 року відібрав у британця Ентоні Джошуа, якого він переміг й у реванші в серпні 2022-го. 

Енді Руїс влітку 2019 року сенсаційно нокаутував Ентоні Джошуа та став чемпіоном світу за версіями WBO, WBA та IBF, проте поступився британцю у реванші. Американець є офіційним претендентом на титул WBC, яким наразі володіє Тайсон Ф'юрі. 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
Деонтей Вайлдер
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