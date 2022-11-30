Ф'юрі, у разі перемоги над Усиком, не стане абсолютним чемпіоном через абсурдну причину
Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився платити штраф IBF та не зможе стати абсолютним чемпіоном світу навіть у разі перемоги над українцем Олександром Усиком
Про це повідомив інсайдер Майкл Бенсон у twitter.
"Тайсон Ф'юрі заявив, що якщо він таки проведе наступний бій з Олександром Усиком, то не претендуватиме на звання абсолютного чемпіона світу, оскільки він відмовиться платити штрафи
IBF", - написав Бенсон.
Тайсон Ф'юрі здобув титул IBF (Міжнародної боксерської федерації) у 2015 році завдяки перемозі над українцем Володимиром Кличком, в якого він також відібрав пояси WBO (Всесвітньої боксерської організації) та WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).
Проте, британець відмовився захищати звання чемпіона світу IBF у бою проти обов'язкового претендента з України В'ячеслава Глазкова, через що у нього відібрали титул. Також на Ф'юрі наклали штраф, який він відмовився платити.
Водночас для Олександра Усика поєдинок проти важковаговика з Великої Британії, якому належить пояс WBC (Всесвітньої боксерської ради), носитиме статус бою за звання абсолютного чемпіона, якщо його санкціонує IBF. Навіть у разі поразки від Ф'юрі, українець збереже титул IBF.
- 26 листопада стало відомо, що Олександр Усик 3 грудня відвідає у Лондоні бій між британцями Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою.
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