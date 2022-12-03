Берінчик переміг Менді у бою за два пояси в легкій вазі
Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик провів переможний бій проти француза Івана Менді
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Бій Берінчик - Менді закінчився одностайним рішенням суддів: 117:112 і двічі по 116:112 - на користь українського боксера.
Денис Берінчик, який володів титулом WBO (Всесвітньої боксерської організації) International здобув титул чемпіона Європи за версією EBU у легкій вазі (до 61,2 кг).
Бій пройшов на стадіоні "Тоттенгема" у Лондоні, в андеркарді поєдинку чемпіона світу WBC (Всесвітньої боксерської ради) у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі з Дереком Чісорою.
- 26 листопада стало відомо, що Олександр Усик 3 грудня відвідає у Лондоні бій між британцями Тайсоном Ф'юрі та Дереком Чісорою.
- Британський боксер Тайсон Ф'юрі відмовився платити штраф IBF та не зможе стати абсолютним чемпіоном світу навіть у разі перемоги над українцем Олександром Усиком.
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